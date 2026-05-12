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Higiene inadequada: distribuidora de frios é fechada por irregularidades sanitárias na Bahia

Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:03

Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma distribuidora de frios foi interditada na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O local operava com diversas irregularidades, incluindo a falta de alvará de funcionamento. A ação de fiscalização ocorreu nesta terça-feira (12), na saída para Itambé.

O estabelecimento passou por fiscalização da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) após uma série de denúncias apontando as irregularidades. O galpão da distribuidora, além de não possuir alvará sanitário, apresentava condições inadequadas de higiene, acúmulo de materiais em desuso e falta de identificação das áreas, como as câmaras frias.

Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista

Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação
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Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista por Divulgação

De acordo com a Vigilância, nenhum produto foi apreendido na ação porque não havia mercadorias armazenadas no momento, apenas produtos destinados ao descarte.

“Hoje atendemos a mais uma denúncia e encontramos, mais uma vez, um estabelecimento atacadista distribuidor funcionando de forma totalmente irregular, infringindo todas as legislações sanitárias. A equipe de prontidão veio atender à denúncia e constatou as irregularidades. O estabelecimento está funcionando sem alvará sanitário e sem estrutura mínima de funcionamento", explicou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.

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Segundo o gestor, o estabelecimento também funcionava sem a presença de responsável técnico. "Nós estamos falando de alimentos, inclusive de frios, que são produtos perecíveis, em grande quantidade. Então, neste momento, o estabelecimento se encontra interditado para que sejam feitas as adequações e emitido o alvará sanitário”, disse.

O empreendimento permanece fechado até a regularização da situação legal.

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