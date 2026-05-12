RISCO À SAÚDE

Higiene inadequada: distribuidora de frios é fechada por irregularidades sanitárias na Bahia

Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:03

Estabelecimento interditado fica na cidade de Vitória da Conquista Crédito: Divulgação

Uma distribuidora de frios foi interditada na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O local operava com diversas irregularidades, incluindo a falta de alvará de funcionamento. A ação de fiscalização ocorreu nesta terça-feira (12), na saída para Itambé.

O estabelecimento passou por fiscalização da Vigilância Sanitária e Ambiental (Visa) após uma série de denúncias apontando as irregularidades. O galpão da distribuidora, além de não possuir alvará sanitário, apresentava condições inadequadas de higiene, acúmulo de materiais em desuso e falta de identificação das áreas, como as câmaras frias.

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De acordo com a Vigilância, nenhum produto foi apreendido na ação porque não havia mercadorias armazenadas no momento, apenas produtos destinados ao descarte.

“Hoje atendemos a mais uma denúncia e encontramos, mais uma vez, um estabelecimento atacadista distribuidor funcionando de forma totalmente irregular, infringindo todas as legislações sanitárias. A equipe de prontidão veio atender à denúncia e constatou as irregularidades. O estabelecimento está funcionando sem alvará sanitário e sem estrutura mínima de funcionamento", explicou o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares.

Segundo o gestor, o estabelecimento também funcionava sem a presença de responsável técnico. "Nós estamos falando de alimentos, inclusive de frios, que são produtos perecíveis, em grande quantidade. Então, neste momento, o estabelecimento se encontra interditado para que sejam feitas as adequações e emitido o alvará sanitário”, disse.