Direito

OAB realiza em Salvador a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira

Promovida pelo Conselho Federal da OAB e pela OAB-BA, a conferência chega à sua 25ª edição em 2026

Miro Palma

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:37

Beto Simonetti Crédito: Raul Spinassé

Salvador será palco, de 23 a 25 de novembro, do considerado maior evento jurídico do mundo. Promovida pelo Conselho Federal da OAB e pela OAB-BA, a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira chega à sua 25ª edição em 2026, reunindo profissionais de todo o país no Centro de Convenções de Salvador para debater os impactos da transformação digital na prática jurídica.

Com o tema “Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital”, o evento abordará assuntos como inteligência artificial, proteção de dados, plataformas digitais e novos modelos de trabalho. A programação contará com cerca de 400 palestrantes nacionais e internacionais, distribuídos em 50 painéis, 30 eventos especiais e uma conferência magna.

O presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, destaca a importância do encontro. “A transformação digital já impacta o cotidiano de escritórios, tribunais e clientes. Na CNAB, nosso objetivo é discutir inteligência artificial, proteção de dados, plataformas digitais, novos modelos de trabalho e remuneração, para que cada advogada e advogado volte mais preparado a usar a tecnologia em favor das prerrogativas, do acesso à Justiça e da defesa de direitos”, afirma.

Simonetti também ressalta o papel institucional do encontro diante das mudanças tecnológicas: “Neste cenário em que ferramentas tecnológicas influenciam decisões, cabe a nós afirmar que nenhum avanço pode reduzir garantias ou silenciar a palavra da defesa. A 25ª CNAB será o momento em que diremos, com unidade, que o futuro digital da Justiça terá a marca da advocacia brasileira.”

Para a presidente da OAB-BA, Daniela Borges, a realização do evento em Salvador reforça a integração da advocacia nacional. “A Bahia está pronta para acolher a advocacia de todo o Brasil. A 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira vai reunir profissionais de cada canto do país para debater o presente e o futuro da nossa profissão”, diz. “A OAB Bahia receberá todos e todas para um grande momento de união, aprendizado e celebração da justiça, da democracia e das liberdades", emenda.

Além da programação técnica, a conferência contará com uma área de exposições, com cerca de 180 estandes, e espaços voltados à conexão entre profissionais e ao desenvolvimento de negócios. A expectativa é reunir mais de 20 mil participantes nesta edição.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da conferência, com valores que variam conforme a categoria e o período de adesão.

Recorde mundial

Reconhecida internacionalmente, a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira teve sua grandiosidade registrada no Guinness World Records. Em 2023, a 24ª edição reuniu 22 mil participantes, consolidando o evento como o principal espaço de mobilização e debate da advocacia brasileira.

A 25ª CNAB conta com o apoio institucional da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB) e da Escola Superior de Advocacia da Bahia (ESA-BA).

80 anos da CAAB

Antes da conferência, nesta quinta-feira (14) acontece na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) uma sessão solene para celebrar os 80 anos da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB).

Proposta pelo deputado estadual Paulo Câmara (PL), o evento contará com a presença da diretoria da CAAB, além de representantes da advocacia, da OAB-BA, do poder público e da sociedade civil.