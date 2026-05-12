Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era o trabalhador morto em acidente com ônibus que levava funcionários para o Polo de Camaçari

Outras sete pessoas ficaram feridas em acidente nesta terça-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2026 às 19:29

Trabalhador morreu após ônibus tombar na BR-324
Trabalhador morreu após ônibus tombar na BR-324 Crédito: Divulgação/PRF e Reprodução

O trabalhador que morreu após o tombamento de um ônibus que transportava funcionários para o Polo Petroquímico de Camaçari, na manhã desta terça-feira (12), foi identificado como Matheus Ressurreição Bispo, de 29 anos. O acidente aconteceu no km 603 da BR-324, na altura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Outras sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas para unidades de saúde da região. Guias para remoção e perícia foram expedidas, enquanto testemunhas começaram a ser ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Matheus trabalhava na planta nova da Unigel, na unidade de ácido sulfúrico do Polo Petroquímico, conforme informou o Sindiquímica Bahia. Em nota, o sindicato lamentou a morte do trabalhador e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas das vítimas.

Ônibus tomba na BR-324, perto de Salvador

Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF
Acidente deixou um morto na BR-324 por Reprodução / TV Bahia
Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas por Arisson Marinho / CORREIO
Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas por Arisson Marinho / CORREIO
Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas por Arisson Marinho / CORREIO
Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas por Arisson Marinho / CORREIO
Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas por Arisson Marinho / CORREIO
Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas por Arisson Marinho / CORREIO
1 de 13
Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto por Divulgação PRF-BA

"A direção do sindicato acompanha a situação desde as primeiras informações e mantém contato com as empresas e equipes responsáveis para obter atualizações sobre o estado de saúde dos trabalhadores envolvidos, bem como para garantir toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares", disse a entidade. 

O ônibus envolvido no acidente pertence à empresa Cidade Sol e fazia o chamado Roteiro 14, que transporta trabalhadores para fábricas do Polo Petroquímico de Camaçari. No veículo estavam 24 passageiros, além do motorista. Sete ocupantes sofreram ferimentos e receberam atendimento médico, de acordo com a empresa. 

Segundo relatos de passageiros, o motorista perdeu o controle do ônibus por volta das 6h35. Um dos trabalhadores contou que dormia no momento do acidente e acordou assustado após ouvir o veículo deslizando na pista.

Leia mais

Imagem - ‘Acordei desesperado’: trabalhador conta momento de pânico antes de ônibus tombar na BR-324

‘Acordei desesperado’: trabalhador conta momento de pânico antes de ônibus tombar na BR-324

Imagem - Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto e passageiros feridos

Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto e passageiros feridos

“Eu acordei desesperado, tremendo, de um jeito que nunca fiquei. Estava dormindo, ouvi o pneu deslizando e depois vi tudo girando. Na adrenalina, me segurei. A gente ficou esperando abrirem a saída de emergência por cima. Saiu primeiro quem estava machucado, depois foram saindo os outros”, relatou à TV Bahia. 

Em nota, a Cidade Sol afirmou que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A empresa informou que havia chuva no momento do tombamento e que existia presença de óleo na pista, fatores que podem ter contribuído para o ocorrido. A empresa disse ainda que está prestando assistência às vítimas e colaborando com as investigações.

"Tão logo tomou conhecimento do acidente, a Cidade Sol acionou sua equipe de apoio e adotou todas as providências necessárias para atendimento à ocorrência, reafirmando seu compromisso com a segurança e com o cuidado às pessoas transportadas", informou. 

Mais recentes

Imagem - OAB realiza em Salvador a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira

OAB realiza em Salvador a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira
Imagem - Suspensão de atividades: Defensores Públicos da Bahia anunciam paralisação em defesa de direitos

Suspensão de atividades: Defensores Públicos da Bahia anunciam paralisação em defesa de direitos
Imagem - Wesley Safadão, Ana Castela e mais: veja a programação completa do São João de Irecê

Wesley Safadão, Ana Castela e mais: veja a programação completa do São João de Irecê