BR-324

Quem era o trabalhador morto em acidente com ônibus que levava funcionários para o Polo de Camaçari

Outras sete pessoas ficaram feridas em acidente nesta terça-feira (12)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2026 às 19:29

Trabalhador morreu após ônibus tombar na BR-324 Crédito: Divulgação/PRF e Reprodução

O trabalhador que morreu após o tombamento de um ônibus que transportava funcionários para o Polo Petroquímico de Camaçari, na manhã desta terça-feira (12), foi identificado como Matheus Ressurreição Bispo, de 29 anos. O acidente aconteceu no km 603 da BR-324, na altura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Outras sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas para unidades de saúde da região. Guias para remoção e perícia foram expedidas, enquanto testemunhas começaram a ser ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Matheus trabalhava na planta nova da Unigel, na unidade de ácido sulfúrico do Polo Petroquímico, conforme informou o Sindiquímica Bahia. Em nota, o sindicato lamentou a morte do trabalhador e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas das vítimas.

Ônibus tomba na BR-324, perto de Salvador 1 de 13

"A direção do sindicato acompanha a situação desde as primeiras informações e mantém contato com as empresas e equipes responsáveis para obter atualizações sobre o estado de saúde dos trabalhadores envolvidos, bem como para garantir toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares", disse a entidade.

O ônibus envolvido no acidente pertence à empresa Cidade Sol e fazia o chamado Roteiro 14, que transporta trabalhadores para fábricas do Polo Petroquímico de Camaçari. No veículo estavam 24 passageiros, além do motorista. Sete ocupantes sofreram ferimentos e receberam atendimento médico, de acordo com a empresa.

Segundo relatos de passageiros, o motorista perdeu o controle do ônibus por volta das 6h35. Um dos trabalhadores contou que dormia no momento do acidente e acordou assustado após ouvir o veículo deslizando na pista.

“Eu acordei desesperado, tremendo, de um jeito que nunca fiquei. Estava dormindo, ouvi o pneu deslizando e depois vi tudo girando. Na adrenalina, me segurei. A gente ficou esperando abrirem a saída de emergência por cima. Saiu primeiro quem estava machucado, depois foram saindo os outros”, relatou à TV Bahia.

Em nota, a Cidade Sol afirmou que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A empresa informou que havia chuva no momento do tombamento e que existia presença de óleo na pista, fatores que podem ter contribuído para o ocorrido. A empresa disse ainda que está prestando assistência às vítimas e colaborando com as investigações.