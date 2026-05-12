FESTA

Wesley Safadão, Ana Castela e mais: veja a programação completa do São João de Irecê

Festejos acontecem de 19 a 24 de junho e integram as comemorações do centenário do município

Millena Marques

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:01

Wesley Safadão e Ana Castela Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Irecê, no interior da Bahia, anunciou a programação do palco principal do São João 2026 nesta terça-feira (12). A festa, que integra as comemorações do centenário do município, será realizada entre os dias 19 e 24 de junho.

Ao longo de seis noites, o palco principal reunirá artistas de diferentes estilos, do forró ao axé, passando pelo sertanejo e piseiro. A abertura, no dia 19, terá shows de Dorgival Dantas e Zé Neto & Cristiano, além de apresentações de Silvânia e Berg, Olodum e Donas do Bar.

Principais atrações do São João de Irecê 1 de 10

No dia 20, Ana Castela e Michel Teló comandam a programação, acompanhados de Victor Fernandes e Klessinha. Já no dia 21, sobem ao palco Diego & Victor Hugo, Toque Dez, Mateus Fernandes e Waldonys. No sábado, dia 22, Wesley Safadão será a principal atração da noite, que também contará com shows de Seu Desejo e Henry Freitas.

A véspera de São João, no dia 23, reunirá Maiara & Maraisa, Nattan, Mestrinho e Bruno César & Rodrigo. O encerramento da festa, batizado de Revoada e marcado para o dia 24, contará com Menos é Mais, Rey Vaqueiro, BaianaSystem e Marcynho Sensação.

Além do palco principal, a programação contará com outros espaços e atrações culturais, entre eles, o Barracão Zé Bigode, a Vila Cenográfica, o São João do Mercadão, o Desfile de Carroças, a Cavalgada e os tradicionais Trator do Forró e Concurso Gastronômico da Melhor Comida de São João.