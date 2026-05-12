RESPONSABILIZAÇÃO

'Está na lei: abandono de animais é crime', diz coordenadora de hospital veterinário de Salvador

Ela alerta que, frequentemente, tutores procuram o hospital achando que um animal resgatado na rua pode ser deixado no local, mas que não é assim que funciona

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:00

Hospital Público Veterinário de Salvador reforça que abandono de animais é crime Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Apesar de placas logo na entrada do Hospital Público Veterinário de Salvador, localizado em Canabrava, alertar que abandono de animais é crime, a coordenadora veterinária da instituição, Laís Amorim, afirma que são frequentes os casos de animais abandonados no local. “Está na lei: abandono de animais é crime. Frisamos isso o tempo inteiro no hospital. Frequentemente, tutores procuram o hospital achando que um animal resgatado na rua pode ser deixado aqui, mas não é assim que funciona. O animal é tratado e prestamos todo serviço necessário, mas o tutor é o responsável”, diz a profissional.

Laís explica o que ocorre nos casos de abandono: “É aberto um boletim de ocorrência, conforme a lei. Existem câmeras na região do hospital. Além disso, como os tutores deixam seus dados aqui ao trazerem os animais, conseguimos identificá-los. Os animais continuam sendo tratados e depois são colocados à disposição para adotantes”. A unidade é um local de cuidado e recuperação para pets na capital baiana.

Hospital Público Veterinário de Salvador 1 de 6

A titular da Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (DIPA), Amanda Moraes, enfatiza a necessidade de atuação integrada entre os órgãos públicos para o enfrentamento aos maus-tratos e abandono de animais. “Casos desse tipo reforçam a importância do Hospital Público Veterinário como equipamento de atendimento e proteção animal. O abandono é crime, e a Prefeitura de Salvador seguirá atuando de forma firme, em parceria com as forças de segurança, para garantir o bem-estar dos animais e a responsabilização dos envolvidos”, afirma a diretora.

Mantido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), o hospital já realizou mais de 330 mil atendimentos desde a sua inauguração, em 2024. Os serviços vão desde a consulta clínica até procedimentos cirúrgicos. O atendimento é realizado por ordem de chegada, após a distribuição de 40 senhas. Apenas animais em situações de urgência e emergência são atendidos sem senha.

Ao chegar no local, o responsável deve realizar um cadastro e o animal será encaminhado à triagem. Lá, ele passa por exames, onde são avaliadas as condições. Em caso de emergência, os pets ficam em um setor específico, com ventilação e oxigenação. Se houver necessidade cirúrgica, os animais são levados diretamente para o centro cirúrgico.

Moradora de Brotas, a técnica de enfermagem Cristiane Rocha, 54 anos, elogiou o atendimento da unidade em sua experiência no hospital, nesta terça-feira (12). “Hoje foi meu primeiro contato com o hospital e só sinto gratidão. Achei o atendimento rápido, bem tranquilo. Meu cachorro tinha caído, está com uma fratura no fêmur e vai precisar passar por cirurgia. Passei pela triagem, depois fiz a ficha e ele foi diretamente atendido pelo médico. Tudo tranquilo, torcendo pela recuperação agora”, disse.