SAÚDE PÚBLICA

Padaria na Bahia é interditada após vigilância encontrar pragas em pães e fornos

Caso foi divulgado pela Vigilância Sanitária de Alagoinhas nesta quarta-feira (6)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:54

Padaria na Bahia é interditada após vigilância encontrar pragas em pães e fornos Crédito: Divulgação

Uma padaria foi interditada na cidade de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, após a identificação de irregularidades no estabelecimento, em descumprimento às normas higiênico-sanitárias básicas. O caso foi divulgado pela Vigilância Sanitária (Visa) nesta quarta-feira (6).

Durante a fiscalização, os agentes identificaram a presença de vetores e pragas urbanas, inclusive no interior de fornos e em contato direto com os alimentos. Além da falta de higiene, foram encontradas falhas que comprometiam a segurança dos produtos oferecidos, como equipamentos sujos e com alto grau de oxidação; utilização de água de poço sem comprovação de potabilidade ou procedência; comercialização de mercadorias sem procedência; e armazenamento irregular de insumos.

Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba, em Suzano, São Paulo 1 de 5

Também foram identificadas inconformidades técnicas, como a ausência de Boas Práticas de Fabricação (BPF), manipuladores sem uniformes e estrutura física inadequada. A medida de interdição foi adotada para interromper atividades que colocavam em risco a saúde coletiva.