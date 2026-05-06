Padaria na Bahia é interditada após vigilância encontrar pragas em pães e fornos

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:54
Uma padaria foi interditada na cidade de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, após a identificação de irregularidades no estabelecimento, em descumprimento às normas higiênico-sanitárias básicas. O caso foi divulgado pela Vigilância Sanitária (Visa) nesta quarta-feira (6).
Durante a fiscalização, os agentes identificaram a presença de vetores e pragas urbanas, inclusive no interior de fornos e em contato direto com os alimentos. Além da falta de higiene, foram encontradas falhas que comprometiam a segurança dos produtos oferecidos, como equipamentos sujos e com alto grau de oxidação; utilização de água de poço sem comprovação de potabilidade ou procedência; comercialização de mercadorias sem procedência; e armazenamento irregular de insumos.
Vigilância Sanitária interdita delivery de yakisoba, em Suzano, São Paulo
Também foram identificadas inconformidades técnicas, como a ausência de Boas Práticas de Fabricação (BPF), manipuladores sem uniformes e estrutura física inadequada. A medida de interdição foi adotada para interromper atividades que colocavam em risco a saúde coletiva.
A gerente da Visa, Gabriela Dultra, explicou que as ações são resultado do trabalho diário do órgão. “Os riscos sanitários mudam constantemente, seja pelo funcionamento irregular de estabelecimentos, pelo surgimento de produtos clandestinos, pela manipulação inadequada de alimentos, pela circulação de medicamentos irregulares ou pela prestação inadequada de serviços de saúde e estética. Por isso, a fiscalização ocorre de forma rotineira, programada e também mediante denúncias, monitoramentos e ações estratégicas”, disse.