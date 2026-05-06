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Hospital de Salvador tem novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas

Próximas triagens ocorrem nesta quinta (7) e sexta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de maio de 2026 às 20:52

Hospital Municipal do Homem (HMH)
Hospital Municipal do Homem (HMH) Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

O Hospital Municipal do Homem, em Monte Serrat, na Cidade Baixa de Salvador, abriu novas datas para realizar triagens para pacientes que precisam de avaliação para cirurgias eletivas na rede municipal de saúde no mês de maio. O atendimento é destinado a pessoas entre 18 e 70 anos. As próximas triagens ocorrem nesta quinta (7) e sexta-feira (8).

As triagens acontecem a partir das 8h, por ordem de chegada, com distribuição de 50 senhas por dia no local, nas seguintes datas da primeira quinzena: 06, 07 e 08, além dos dias 13, 14 e 15 de maio. As datas da segunda quinzena serão divulgadas posteriormente.

Veja cinco curiosidades sobre o Hospital Municipal do Homem

Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
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Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução

Durante o atendimento, as equipes médicas avaliam o quadro clínico dos pacientes e os exames apresentados, definindo a necessidade de procedimento cirúrgico e os encaminhamentos dentro da rede.

Entre os procedimentos avaliados estão cirurgias para correção de hérnias, retirada de vesícula por videolaparoscopia e histerectomia, indicada principalmente em casos de mioma uterino.

A orientação é que os pacientes levem exames recentes, caso possuam, para contribuir com a avaliação e agilizar o encaminhamento.

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