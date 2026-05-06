INVESTIGAÇÃO

Homem suspeito de tentar matar mulher com guarda-chuva é preso em Salvador

Ele também é suspeito de tráfico de drogas

Maysa Polcri

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:57

Operação foi realizada na Gamboa, na capital baiana Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira (6), na localidade da Gamboa, em Salvador, suspeito de tentativa de feminicídio. Segundo a polícia, ele atacou a ex-companheira utilizando a ponta de um guarda-chuva, perfurando as duas pernas da mulher.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB). O suspeito também é investigado pelos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva, injúria e stalking. Durante a operação, foram encontradas porções de drogas.

A polícia apreendeu 120 porções de crack, 14 de maconha e oito de cocaína atrás da casa do suspeito. Um inquérito policial foi instaurado contra o homem para investigar o crime de tráfico de drogas.