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Homem suspeito de tentar matar mulher com guarda-chuva é preso em Salvador

Ele também é suspeito de tráfico de drogas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18:57

Polícia Civil
Operação foi realizada na Gamboa, na capital baiana Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira (6), na localidade da Gamboa, em Salvador, suspeito de tentativa de feminicídio. Segundo a polícia, ele atacou a ex-companheira utilizando a ponta de um guarda-chuva, perfurando as duas pernas da mulher. 

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB). O suspeito também é investigado pelos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva, injúria e stalking. Durante a operação, foram encontradas porções de drogas. 

A polícia apreendeu 120 porções de crack, 14 de maconha e oito de cocaína atrás da casa do suspeito. Um inquérito policial foi instaurado contra o homem para investigar o crime de tráfico de drogas.

Ele foi conduzido até a delegacia, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido, e segue custodiado, à disposição da Justiça. A prisão integrou a Operação Escudo das Marias, que visa garantir resposta rápida, integrada e qualificada aos crimes praticados no contexto doméstico e familiar.

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