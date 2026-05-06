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Sindicato dos Rodoviários anuncia atraso na saída de ônibus em Salvador nesta quinta (7)

Assembleias com os trabalhadores serão realizadas em garagens da capital

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:30

Ônibus em Salvador
Movimento integra campanha salarial deste ano  Crédito: Ascom/Semob

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador emitiu um comunicado sobre a realização de assembleias com os trabalhadores nas primeiras horas desta quinta-feira (7). Segundo a entidade, haverá atraso na saída dos ônibus na capital. Uma ação semelhante aconteceu na semana passada. 

De acordo com o sindicato, a categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação até então. A principal delas é o reajuste salarial e do ticket em 5% acima da inflação do período.

Os trabalhadores também reivindicam a implementação da jornada de seis horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias.

Como parte do movimento, na terça-feira (5), os rodoviários realizaram a “Operação Tartaruga”, que prevê que todos os ônibus circulem pela faixa da direita e realizem paradas em todos os pontos ao longo do itinerário. A ação terminou às 11h e teve impactos no fluxo de veículos. 

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