MOBILIDADE

Sindicato dos Rodoviários anuncia atraso na saída de ônibus em Salvador nesta quinta (7)

Assembleias com os trabalhadores serão realizadas em garagens da capital

Maysa Polcri

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:30

Movimento integra campanha salarial deste ano Crédito: Ascom/Semob

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador emitiu um comunicado sobre a realização de assembleias com os trabalhadores nas primeiras horas desta quinta-feira (7). Segundo a entidade, haverá atraso na saída dos ônibus na capital. Uma ação semelhante aconteceu na semana passada.

De acordo com o sindicato, a categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação até então. A principal delas é o reajuste salarial e do ticket em 5% acima da inflação do período.

Os trabalhadores também reivindicam a implementação da jornada de seis horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana, e a correção imediata das cargas horárias.