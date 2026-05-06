Projeto de Lei propõe fim da escala 6x1 para trabalhadores de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:51
Os trabalhadores do comércio de Salvador podem ganhar dois dias de descanso na semana. Isso é o que prevê o Projeto de Lei 140/2026, que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 para profissionais dessa categoria na capital baiana.
De acordo com o texto, de autoria do vereador Hélio Ferreira (PCdoB), os estabelecimentos comerciais deverão adotar escalas de trabalho que garantam:
– No mínimo 2 (dois) dias de descanso semanal, consecutivos ou não;
– Jornada de trabalho que respeite os limites estabelecidos na legislação federal vigente;
– Condições de trabalho que promovam a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores.
Ainda segundo o projeto, é obrigatória a fixação, em local visível no estabelecimento, da escala de trabalho adotada.
Fim da escala 6X1 e isenção de IR
"Estudos na área de saúde ocupacional indicam que jornadas prolongadas com descanso insuficiente contribuem para o aumento do estresse, fadiga crônica, adoecimento mental e redução da produtividade", disse o vereador ao justificar a proposta.
O descumprimento a lei pode gerar penalidades aos estabelecimentos:
– Advertência na primeira autuação;
– Multa de um salário mínimo do valor vigente por empregado em situação irregular, em caso de reincidência;
– Suspensão do alvará de funcionamento em caso de reiterado descumprimento.
A fiscalização será realizada pelos órgãos municipais competentes, podendo haver cooperação com órgãos estaduais e federais.