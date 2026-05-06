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Projeto de Lei propõe fim da escala 6x1 para trabalhadores de Salvador

Veja o que diz documento que tramita na Câmara Municipal

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:51

Avenida Sete de Setembro fluiu com tranquilidade
Avenida Sete de Setembro, em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Os trabalhadores do comércio de Salvador podem ganhar dois dias de descanso na semana. Isso é o que prevê o Projeto de Lei 140/2026, que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 para profissionais dessa categoria na capital baiana.

De acordo com o texto, de autoria do vereador Hélio Ferreira (PCdoB), os estabelecimentos comerciais deverão adotar escalas de trabalho que garantam:

– No mínimo 2 (dois) dias de descanso semanal, consecutivos ou não;

– Jornada de trabalho que respeite os limites estabelecidos na legislação federal vigente;

– Condições de trabalho que promovam a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores.

Ainda segundo o projeto, é obrigatória a fixação, em local visível no estabelecimento, da escala de trabalho adotada.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
POLICIA FEDERAL/IMPOSTO DE RENDA/TABELA DE ISENÇÃO por REPRODUÇÃO
Imposto de Renda por Shutterstock
Símbolo do Imposto de Renda por Joédson Alves/Agência Brasil
1 de 9
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

"Estudos na área de saúde ocupacional indicam que jornadas prolongadas com descanso insuficiente contribuem para o aumento do estresse, fadiga crônica, adoecimento mental e redução da produtividade", disse o vereador ao justificar a proposta.

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O descumprimento a lei pode gerar penalidades aos estabelecimentos:

– Advertência na primeira autuação;

– Multa de um salário mínimo do valor vigente por empregado em situação irregular, em caso de reincidência;

– Suspensão do alvará de funcionamento em caso de reiterado descumprimento.

A fiscalização será realizada pelos órgãos municipais competentes, podendo haver cooperação com órgãos estaduais e federais.

Tags:

Bahia Salvador Trabalhadores Comércio

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