POLÍCIA

Mãe é baleada ao tentar proteger filha de ataque do ex-namorado na Bahia

Homem foi preso no mesmo dia do crime

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:18

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher foi baleada ao tentar proteger a própria filha de uma tentativa de feminicídio na terça-feira (5), no município de Caculé, no interior da Bahia. O principal suspeito é o ex-companheiro da jovem. Ele foi preso no mesmo do dia do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 26 anos, atirou contra a ex-companheira dentro de uma residência, na zona rural do município. Os disparos atingiram a mãe da vítima, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o quadro de saúde dela.

O suspeito foi localizado por policiais militares e conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.