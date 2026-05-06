POLÊMICA

Ex-noviço denuncia Frei Gilson por homofobia: 'Liberdade religiosa não é liberdade para odiar'

Denúncia foi apresentada ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP)

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:04

Frei Gilson Crédito: Divulgação

Um ex-noviço apresentou uma denúncia no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra o frei Gilson da Silva Pupo Azevedo, conhecido apenas como frei Gilson, por declarações “discriminatórias contra pessoas LGBT+ e mulheres”.

De acordo com o relato do jornalista e escritor Brendo Silva, que fez a denúncia, as falas utilizadas pelo religioso católico são ultrapassadas.

“Liberdade religiosa não é liberdade para odiar. As homilias e entrevistas em que frei Gilson trata gays como doentes, ao utilizar termos ultrapassados, e associa a homossexualidade a ideias de desvio ou inferioridade, além de reforçar visões que colocam a mulher em posição secundária, não podem ser naturalizadas. Estamos em um país com altas taxas de feminicídio e violência contra pessoas LGBT+. Isso é inaceitável”, afirmou o ex-noviço na denúncia.

A denúncia apresenta trechos de vídeos em que o frei fala sobre o tema. “Se a tua igreja está falando que não pode homem com homem, não pode e acabou”, diz frei Gilson em uma das falas.

O jornalista ainda afirma que conviveu com “dezenas de seminaristas, padres e bispos gays” no ambiente religioso. Ele atuou por mais de dez anos como coroinha e noviço.

Quem é frei Gilson

Natural de São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo ingressou na vida religiosa aos 18 anos e, hoje, aos 38, segue atuando na ordem, além de liderar o grupo musical Som do Monte, que utiliza a música como meio de evangelização.

Frei Gilson 1 de 11

O hábito de realizar orações na madrugada surgiu durante a pandemia e se consolidou como um momento de reflexão e conexão espiritual para milhares de pessoas. Segundo frei Gilson, o objetivo das transmissões nesse horário é oferecer conforto espiritual a quem enfrenta dificuldades ou sofre de insônia, promovendo uma conexão com a fé mesmo nas horas mais silenciosas da noite. "É um momento para acolher aqueles que estão em busca de paz e orientação", explicou o frei.

Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 1 de 35

Além das orações, frei Gilson utiliza as redes sociais para compartilhar mensagens motivacionais e ensinamentos religiosos de forma acessível, alcançando um público diversificado. Sua influência atraiu a atenção de personalidades conhecidas, como o cantor Zé Neto e o humorista Rogério Vilela, que já participaram de suas transmissões, ampliando ainda mais seu alcance.