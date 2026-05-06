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Ex-noviço denuncia Frei Gilson por homofobia: 'Liberdade religiosa não é liberdade para odiar'

Denúncia foi apresentada ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:04

Frei Gilson
Frei Gilson Crédito: Divulgação

Um ex-noviço apresentou uma denúncia no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra o frei Gilson da Silva Pupo Azevedo, conhecido apenas como frei Gilson, por declarações “discriminatórias contra pessoas LGBT+ e mulheres”.

De acordo com o relato do jornalista e escritor Brendo Silva, que fez a denúncia, as falas utilizadas pelo religioso católico são ultrapassadas.

“Liberdade religiosa não é liberdade para odiar. As homilias e entrevistas em que frei Gilson trata gays como doentes, ao utilizar termos ultrapassados, e associa a homossexualidade a ideias de desvio ou inferioridade, além de reforçar visões que colocam a mulher em posição secundária, não podem ser naturalizadas. Estamos em um país com altas taxas de feminicídio e violência contra pessoas LGBT+. Isso é inaceitável”, afirmou o ex-noviço na denúncia.

A denúncia apresenta trechos de vídeos em que o frei fala sobre o tema. “Se a tua igreja está falando que não pode homem com homem, não pode e acabou”, diz frei Gilson em uma das falas.

O jornalista ainda afirma que conviveu com “dezenas de seminaristas, padres e bispos gays” no ambiente religioso. Ele atuou por mais de dez anos como coroinha e noviço.

Quem é frei Gilson

Natural de São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo ingressou na vida religiosa aos 18 anos e, hoje, aos 38, segue atuando na ordem, além de liderar o grupo musical Som do Monte, que utiliza a música como meio de evangelização.

Frei Gilson

Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
Frei Gilson por Divulgação
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Frei Gilson por Divulgação

O hábito de realizar orações na madrugada surgiu durante a pandemia e se consolidou como um momento de reflexão e conexão espiritual para milhares de pessoas. Segundo frei Gilson, o objetivo das transmissões nesse horário é oferecer conforto espiritual a quem enfrenta dificuldades ou sofre de insônia, promovendo uma conexão com a fé mesmo nas horas mais silenciosas da noite. "É um momento para acolher aqueles que estão em busca de paz e orientação", explicou o frei.

Show de Frei Gilson no Natal de Salvador

Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Igor Santos/Secom
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Betto Jr./Secom Prefeitura de Salvador
Prefeito Bruno Reis e primeira dama, Rebeca Cardoso, no show de Frei Gilson, no Natal de Salvador 2025 por Betto Jr./Secom Prefeitura de Salvador
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Betto Jr./Secom Prefeitura de Salvador
Bruno Reis, primeira dama e ACM Neto no show de Frei Gilson por Betto Jr./Secom Prefeitura de Salvador
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Betto Jr./Secom Prefeitura de Salvador
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
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Show de Frei Gilson no Natal de Salvador 2025 por Igor Santos/Secom

Além das orações, frei Gilson utiliza as redes sociais para compartilhar mensagens motivacionais e ensinamentos religiosos de forma acessível, alcançando um público diversificado. Sua influência atraiu a atenção de personalidades conhecidas, como o cantor Zé Neto e o humorista Rogério Vilela, que já participaram de suas transmissões, ampliando ainda mais seu alcance.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) manifestaram apoio a Gilson. Críticos apontam parcerias do frei com a produtora Brasil Paralelo e seu alinhamento ao bolsonarismo. Bolsonaro, que é católico, primeiro compartilhou uma foto do religioso em suas redes sociais sem legenda e, horas depois, publicou uma mensagem de solidariedade, afirmando que o frei se consolida como “um fenômeno em oração” e, por isso, “vem sendo atacado pela esquerda”. Ele completou: “A fé cristã nunca se curvou à perseguição e não será diferente agora. Minha solidariedade a ele e a todos que defendem os valores de Deus e da família”.

Tags:

Brasil Igreja Católica Frei Gilson

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