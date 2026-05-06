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Polícia encontra bunker com 16 fuzis e metralhadora antiaérea em comunidade

Arsenal de guerra estava escondido sob o piso de uma casa e incluía armamento capaz de atingir aeronaves

Mariana Rios

Publicado em 6 de maio de 2026 às 15:16

Os dois presos seriam os traficantes conhecidos como Elefante e o da Prata, ambos do tráfico de Senador Camará Crédito: Divulgação/PMERJ

Um arsenal, com destaque para 16 fuzis e uma metralhadora de alto poder destrutivo, foi apreendido pela Polícia Militar em um bunker improvisado na Favela da Coreia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação foi realizada nesta quarta-feira (7).



O esconderijo, construído sob o piso de uma casa, era usado por traficantes para ocultar armas de guerra e grande quantidade de drogas.

A descoberta foi feita durante uma operação da Polícia Militar, que localizou uma espécie de bunker subterrâneo utilizado pelo tráfico para armazenar armamento pesado. No espaço, estavam escondidos os 16 fuzis e a metralhadora calibre ponto 30 — equipamento com capacidade de atingir aeronaves e danificar veículos blindados.

Além das armas, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas, que ainda passava por contabilização até o início da tarde desta quarta.

Na mesma operação, cinco pessoas foram presas — entre elas dois apontados como lideranças do tráfico. Os suspeitos, identificados apenas pelos apelidos Elefante e Prata, ocupavam posições de comando no Complexo de Senador Camará, que inclui a Favela da Coreia, território dominado pela facção TCP.

Um sexto suspeito ficou ferido após troca de tiros e foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Durante a operação, equipes do 14º BPM (Bangu) localizaram um esconderijo estruturado dentro de uma residência na comunidade. O local funcionava como um paiol do tráfico e contava com acesso subterrâneo para um cômodo oculto, utilizado como bunker para guardar armamentos e entorpecentes.

A ofensiva teve início nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira e contou com a participação de agentes do Comando de Operações Especiais (COE) e do batalhão de Bangu. As equipes atuaram em diferentes pontos, incluindo os complexos da Coreia e da Vila Aliança.

Os policiais também realizaram a retirada de barricadas e fizeram varreduras em busca de novos esconderijos.