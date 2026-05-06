Polícia encontra bunker com 16 fuzis e metralhadora antiaérea em comunidade

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Mariana Rios
Publicado em 6 de maio de 2026 às 15:16
Um arsenal, com destaque para 16 fuzis e uma metralhadora de alto poder destrutivo, foi apreendido pela Polícia Militar em um bunker improvisado na Favela da Coreia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação foi realizada nesta quarta-feira (7).
O esconderijo, construído sob o piso de uma casa, era usado por traficantes para ocultar armas de guerra e grande quantidade de drogas.
A descoberta foi feita durante uma operação da Polícia Militar, que localizou uma espécie de bunker subterrâneo utilizado pelo tráfico para armazenar armamento pesado. No espaço, estavam escondidos os 16 fuzis e a metralhadora calibre ponto 30 — equipamento com capacidade de atingir aeronaves e danificar veículos blindados.
Além das armas, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas, que ainda passava por contabilização até o início da tarde desta quarta.
Na mesma operação, cinco pessoas foram presas — entre elas dois apontados como lideranças do tráfico. Os suspeitos, identificados apenas pelos apelidos Elefante e Prata, ocupavam posições de comando no Complexo de Senador Camará, que inclui a Favela da Coreia, território dominado pela facção TCP.
Um sexto suspeito ficou ferido após troca de tiros e foi encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.
Durante a operação, equipes do 14º BPM (Bangu) localizaram um esconderijo estruturado dentro de uma residência na comunidade. O local funcionava como um paiol do tráfico e contava com acesso subterrâneo para um cômodo oculto, utilizado como bunker para guardar armamentos e entorpecentes.
A ofensiva teve início nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira e contou com a participação de agentes do Comando de Operações Especiais (COE) e do batalhão de Bangu. As equipes atuaram em diferentes pontos, incluindo os complexos da Coreia e da Vila Aliança.
Os policiais também realizaram a retirada de barricadas e fizeram varreduras em busca de novos esconderijos.
Ainda segundo a PM, a ação foi resultado de cerca de dois meses de planejamento, com base em trabalho de inteligência que envolveu monitoramento, levantamento de dados e integração entre diferentes setores das forças de segurança.