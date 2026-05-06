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De olho nos rivais, Shopee dá salto no Brasil, abre 3 novos centros e dispara capacidade para 700 mil pedidos por dia

Novas unidades em Vitória, Curitiba e Fortaleza reforçam estratégia para reduzir prazos de entrega em todo o país

Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 10:48

Shopee Crédito: Divulgação / Shopee

A Shopee deu mais um passo para fortalecer sua operação no Brasil ao inaugurar, em 5 de maio de 2026, três centros de distribuição ao mesmo tempo. As unidades ficam em Vitória (ES), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE) e, juntas, conseguem processar mais de 700 mil pedidos por dia. A expansão também resultou na criação de cerca de 900 vagas de trabalho.

O movimento reforça a estratégia da empresa de investir em estrutura própria para ganhar velocidade nas entregas - um dos principais diferenciais competitivos no comércio eletrônico.

Com os novos espaços, a Shopee passa a contar com 22 centros de distribuição no país. Desse total, 17 operam no modelo cross-docking e cinco no formato fulfillment. A malha logística ainda inclui mais de 200 hubs, cerca de 3 mil pontos de coleta e devolução e uma rede de aproximadamente 45 mil motoristas parceiros.

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Embora os números indiquem crescimento acelerado, a companhia ainda não lidera em volume de centros: o Mercado Livre tem cerca de 50 no Brasil, enquanto a Magazine Luiza soma mais de 30.

Entregas mais rápidas sem estoque prolongado

Os três novos centros funcionam no sistema de cross-docking. Nesse formato, os produtos não ficam armazenados por longos períodos: eles chegam aos galpões, são organizados e seguem rapidamente para entrega.

A dinâmica difere do modelo fulfillment, no qual a empresa mantém estoque próprio. Ao evitar armazenagem prolongada, o cross-docking reduz custos e agiliza o fluxo logístico.

Equipados com esteiras automatizadas, os centros conseguem acelerar a separação dos pedidos e diminuir a necessidade de processos manuais. Com isso, compras feitas pela manhã podem ser despachadas ainda no mesmo dia.

Segundo Rafael Flores, head de expansão da Shopee, “com a ampliação da capacidade, encurtamos prazos e fortalecemos o ecossistema de vendedores locais”.

Interiorização e impacto nos estados

Cada unidade inaugurada deve gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos. Em Fortaleza, por exemplo, a nova estrutura se soma a uma rede já existente no Ceará, que inclui hubs em cidades como Caucaia, Juazeiro do Norte e Sobral, além de centenas de pontos logísticos.

No Sul, o centro instalado na região metropolitana de Curitiba passa a atender todo o Paraná, reduzindo a dependência de operações concentradas em São Paulo. Já em Vitória, a nova base amplia a cobertura no Espírito Santo, antes abastecido por centros em outros estados.

A descentralização é parte central da estratégia: aproximar os estoques e fluxos logísticos do consumidor final para reduzir prazos e custos de frete.

Disputa direta com gigantes do setor

O avanço da Shopee ocorre em um cenário de competição intensa. O Mercado Livre mantém liderança com uma rede de aproximadamente 50 centros, capaz de viabilizar entregas no mesmo dia ou no dia seguinte em diversas regiões.

A Magazine Luiza, por sua vez, aposta em capilaridade no interior, com mais de 30 unidades, enquanto a Amazon Brasil opera cerca de 12 centros e continua expandindo sua presença.

Mesmo com menos centros, a Shopee tenta equilibrar o jogo com uma rede extensa de hubs, agências e motoristas parceiros, reforçando a eficiência na chamada última milha - etapa final da entrega.

Esse modelo, baseado em trabalhadores independentes, oferece flexibilidade operacional, mas também é alvo de discussões judiciais e críticas sobre condições de trabalho.

Expansão já mostra efeito nos prazos

As inaugurações fazem parte de um plano maior para 2026. No início do ano, a empresa já havia aberto centros no modelo fulfillment em Goiás, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, onde os produtos ficam armazenados e toda a logística é gerenciada pela plataforma.

De acordo com a Shopee, essa estratégia já impactou os prazos: no quarto trimestre de 2025, o tempo médio de entrega caiu 1,5 dia na comparação anual.

A lógica é direta: quanto menor a distância entre os centros e os consumidores, mais rápidas e baratas tendem a ser as entregas. Isso também beneficia vendedores locais, que passam a competir em condições mais equilibradas com lojistas de grandes centros.

Crescimento acelerado desde a chegada ao país

Desde que iniciou operações no Brasil, em 2019, a Shopee ampliou rapidamente sua presença logística. Antes da nova rodada de investimentos, eram 19 centros de distribuição. Agora, são 22.

A estrutura atual coloca a operação brasileira da empresa - controlada pela Sea Limited, de Singapura - entre as maiores do setor no país.