Mulher agredida por motociclista de app desistiu de corrida por capacete sem viseira

Vítima foi atingida na cabeça e precisou de atendimento hospitalar

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:25

Ana foi agredida por motociclista Crédito: Reprodução

A passageira de 51 anos que denunciou ter sido atacada por um motociclista foi alvo de capacetadas após questionar o material. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (29). Ana Cristina Durão Nunes havia saído do trabalho por volta das 22h, quando solicitou uma corrida por moto com destino à Tijuca. O embarque ocorreu em frente ao Shopping da Gávea. As informações são da TV Globo.

Durante o trajeto, ao passar pela Rua Jardim Botânico, nas proximidades da entrada do parque, a passageira percebeu que o capacete disponibilizado pelo condutor não possuía viseira. Segundo o relato, ela afirmou que não teria aceitado a corrida caso soubesse da condição do equipamento.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A situação evoluiu para violência. De acordo com a denúncia, após a reclamação, o motociclista interrompeu a corrida e passou a agredir a mulher, utilizando o próprio capacete para atingi-la na cabeça. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Após receber atendimento médico, ela foi liberada.

Em nota, a plataforma 99 informou que o motociclista foi banido de forma definitiva do aplicativo. A empresa também declarou que tenta contato com a passageira para oferecer suporte, incluindo orientação psicológica e auxílio com despesas médicas. A companhia afirmou ainda que está colaborando com as autoridades. O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Gávea) e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), que ficará responsável pela continuidade dos procedimentos.

