Passageira é agredida por motociclista de app após desistir de corrida

Esther Morais
Publicado em 6 de maio de 2026 às 08:58
Uma passageira denunciou ter sido agredida por um motociclista de aplicativo após reclamar das condições do capacete fornecido durante uma corrida na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o relato da vítima, Ana Cristina Durão Nunes, de 51 anos, o caso aconteceu na noite da última sexta-feira (29), após ela solicitar uma viagem por moto pelo aplicativo 99, com destino à Tijuca.
A corrida começou em frente ao Shopping da Gávea, mas, durante o trajeto, a passageira percebeu que o capacete disponibilizado pelo condutor estava sem viseira. Ela afirmou que não teria aceitado a viagem caso soubesse da situação.
De acordo com a denúncia, após a reclamação, o motociclista parou o veículo na altura da Rua Jardim Botânico e passou a agredi-la, usando o próprio capacete para atingir sua cabeça.
A mulher sofreu ferimentos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.
Em nota, a 99 informou que o motociclista foi bloqueado permanentemente da plataforma. A empresa afirmou ainda que tenta contato com a passageira para oferecer suporte psicológico e auxílio com despesas médicas.
O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), responsável pela investigação.