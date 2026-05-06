Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Passageira é agredida por motociclista de app após desistir de corrida

Mulher foi atingida depois de reclamar sobre capacete sem viseira

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 08:58

Passageira é agredida por motociclista no Rio
Passageira é agredida por motociclista no Rio Crédito: Reprodução

Uma passageira denunciou ter sido agredida por um motociclista de aplicativo após reclamar das condições do capacete fornecido durante uma corrida na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o relato da vítima, Ana Cristina Durão Nunes, de 51 anos, o caso aconteceu na noite da última sexta-feira (29), após ela solicitar uma viagem por moto pelo aplicativo 99, com destino à Tijuca.

A corrida começou em frente ao Shopping da Gávea, mas, durante o trajeto, a passageira percebeu que o capacete disponibilizado pelo condutor estava sem viseira. Ela afirmou que não teria aceitado a viagem caso soubesse da situação.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro por Reprodução
Rio de Janeiro por Reprodução
Rio de Janeiro por Reprodução
Rio de Janeiro por Reprodução
Rio de Janeiro por Divulgação
1 de 5
Rio de Janeiro por Reprodução

De acordo com a denúncia, após a reclamação, o motociclista parou o veículo na altura da Rua Jardim Botânico e passou a agredi-la, usando o próprio capacete para atingir sua cabeça.

A mulher sofreu ferimentos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

Em nota, a 99 informou que o motociclista foi bloqueado permanentemente da plataforma. A empresa afirmou ainda que tenta contato com a passageira para oferecer suporte psicológico e auxílio com despesas médicas.

O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), responsável pela investigação.

Tags:

Agressão

Mais recentes

Imagem - Justiça obriga gigante do varejo brasileiro a oferecer cadeiras a funcionários que trabalham em pé

Justiça obriga gigante do varejo brasileiro a oferecer cadeiras a funcionários que trabalham em pé
Imagem - Airbnb inicia varredura em plataforma e pode derrubar anúncios de imóveis após decreto

Airbnb inicia varredura em plataforma e pode derrubar anúncios de imóveis após decreto
Imagem - Irmã de piloto morto em queda de avião mandou mensagem ao ver vídeo na TV: ‘Foi você não, né?’

Irmã de piloto morto em queda de avião mandou mensagem ao ver vídeo na TV: ‘Foi você não, né?’