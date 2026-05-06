Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça obriga gigante do varejo brasileiro a oferecer cadeiras a funcionários que trabalham em pé

Após denúncias de jornada inteira em pé, decisão prevê multa de R$ 50 mil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:06

Loja da Havan
Loja da Havan Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho determinou, em caráter liminar, que a unidade da Havan em Rondonópolis (MT) passe a oferecer assentos com encosto aos funcionários e implemente medidas para melhorar as condições ergonômicas no ambiente de trabalho. Em caso de descumprimento, a empresa poderá ser multada em R$ 50 mil. A informação foi divulgada pelo portal especialista em notícias jurídicas JuriNews.

A decisão foi tomada em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que recebeu denúncias de que empregados de diferentes setores eram obrigados a permanecer em pé durante toda a jornada, inclusive em períodos sem atendimento, sem possibilidade de alternar a postura ou utilizar cadeiras para descanso.

Responsável pelo caso, a juíza Michelle Trombini Saliba, da 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, entendeu que a prática fere a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). “A exigência de permanecer em pé, durante toda a jornada, compromete o bem-estar de quem trabalha na loja. A conduta da ré desrespeita o artigo 199 da CLT”, afirmou.

Danos a estátuas da Havan

Estátua da Havan foi depredada por Divulgação
Ataque a estátua da Havan por Divulgação/Havan
Estátua da Havan despencou durante ventania por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil por Reprodução/ RedeTV
Luciano Hang e Bolsonaro por Reprodução/Instagram
Luciano Hang no hospital por Reprodução
1 de 7
Estátua da Havan foi depredada por Divulgação

Na avaliação da magistrada, a permanência contínua em posição estática pode trazer prejuízos à saúde dos trabalhadores, como o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares e até afastamentos do trabalho.

Saúde ocupacional

De acordo com o MPT, a investigação reuniu autos de infração emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego após fiscalização realizada em 2025, além de relatos de ex-funcionários. Os depoimentos indicam que não havia cadeiras nos setores de vendas e que permanecer em pé seria uma regra interna, com possibilidade de punições em caso de descumprimento.

O procurador do Trabalho Eduardo Rodrigues do Nascimento destacou que, embora o atendimento ao público exija momentos em pé, a atividade não é contínua, o que permitiria pausas e alternância de postura sem prejuízo ao serviço. “Exigir a manutenção da posição em pé apenas como disciplina de trabalho afronta a legislação e contraria a visão da ergonomia sobre a postura de trabalho”, disse.

Leia mais

Imagem - 'Ferrari dos céus': como é o helicóptero de R$ 50 milhões de Luciano Hang, da Havan

'Ferrari dos céus': como é o helicóptero de R$ 50 milhões de Luciano Hang, da Havan

Imagem - Luciano Hang reage após ação do MP contra estátua da Havan em capital nordestina: 'Perseguição política'

Luciano Hang reage após ação do MP contra estátua da Havan em capital nordestina: 'Perseguição política'

Imagem - Ataque coordenado? Estátuas da Havan são incendiadas em quatro estados diferentes

Ataque coordenado? Estátuas da Havan são incendiadas em quatro estados diferentes

A decisão também apontou divergências entre a Análise Ergonômica do Trabalho apresentada pela empresa e o que foi constatado na fiscalização. Segundo a juíza, o documento indicava a existência de assentos, mas os fiscais não encontraram cadeiras nos setores de vendas.

Além da liminar, o MPT pede que a empresa seja condenada ao pagamento de R$ 500 mil por dano moral coletivo. O órgão argumenta que a rede conta com mais de 20 mil funcionários e 206 lojas no país, o que reforça a necessidade de correção imediata das irregularidades identificadas.

Tags:

Havan

Mais recentes

Imagem - Passageira é agredida por motociclista de app após desistir de corrida

Passageira é agredida por motociclista de app após desistir de corrida
Imagem - Airbnb inicia varredura em plataforma e pode derrubar anúncios de imóveis após decreto

Airbnb inicia varredura em plataforma e pode derrubar anúncios de imóveis após decreto
Imagem - Irmã de piloto morto em queda de avião mandou mensagem ao ver vídeo na TV: ‘Foi você não, né?’

Irmã de piloto morto em queda de avião mandou mensagem ao ver vídeo na TV: ‘Foi você não, né?’