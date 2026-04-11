'NÃO É COINCIDÊNCIA'

Ataque coordenado? Estátuas da Havan são incendiadas em quatro estados diferentes

Empresa afirma reunir provas e pede investigação rigorosa

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:53

Ataque a estátua da Havan Crédito: Divulgação/Havan

Ataques registrados quase no mesmo horário contra estátuas da Havan em quatro estados brasileiros levaram a empresa a levantar a hipótese de uma ação coordenada. Os episódios aconteceram na madrugada da última quarta-feira (9) e atingiram unidades da rede em diferentes regiões do país.

As ocorrências foram identificadas em Natal, São Luís, São Pedro da Aldeia e Valparaíso de Goiás. Um vídeo divulgado pelo empresário Luciano Hang trouxe os casos a público e chamou atenção para a coincidência no horário das ações.

Danos a estátuas da Havan 1 de 7

Segundo Hang, situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente em outras localidades, como São Carlos, Porto Velho e Petrolina, além de tentativas frustradas em outras unidades da rede.

Para o empresário, a repetição dos episódios em diferentes pontos do país reforça a necessidade de investigação aprofundada. “Isso não é coincidência. Estamos falando de ataques acontecendo ao mesmo tempo, em estados diferentes. Para mim, isso tem características claras de ação organizada e precisa ser investigado com seriedade. Não podemos tratar como casos isolados”, afirmou Luciano Hang.

A empresa informou que acionou as autoridades responsáveis nas cidades afetadas e que está reunindo imagens e outras informações para auxiliar na identificação dos responsáveis. Foi disponibilizado um canal para envio de denúncias e informações que possam colaborar com as investigações. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 517 0051.

Hang também cobrou providências diante da sequência de ocorrências semelhantes envolvendo estátuas da rede em várias regiões.