Ataque coordenado? Estátuas da Havan são incendiadas em quatro estados diferentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:53
Ataques registrados quase no mesmo horário contra estátuas da Havan em quatro estados brasileiros levaram a empresa a levantar a hipótese de uma ação coordenada. Os episódios aconteceram na madrugada da última quarta-feira (9) e atingiram unidades da rede em diferentes regiões do país.
As ocorrências foram identificadas em Natal, São Luís, São Pedro da Aldeia e Valparaíso de Goiás. Um vídeo divulgado pelo empresário Luciano Hang trouxe os casos a público e chamou atenção para a coincidência no horário das ações.
Danos a estátuas da Havan
Segundo Hang, situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente em outras localidades, como São Carlos, Porto Velho e Petrolina, além de tentativas frustradas em outras unidades da rede.
Para o empresário, a repetição dos episódios em diferentes pontos do país reforça a necessidade de investigação aprofundada. “Isso não é coincidência. Estamos falando de ataques acontecendo ao mesmo tempo, em estados diferentes. Para mim, isso tem características claras de ação organizada e precisa ser investigado com seriedade. Não podemos tratar como casos isolados”, afirmou Luciano Hang.
A empresa informou que acionou as autoridades responsáveis nas cidades afetadas e que está reunindo imagens e outras informações para auxiliar na identificação dos responsáveis. Foi disponibilizado um canal para envio de denúncias e informações que possam colaborar com as investigações. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 517 0051.
Hang também cobrou providências diante da sequência de ocorrências semelhantes envolvendo estátuas da rede em várias regiões.
“Quando crimes como esse se repetem, em vários lugares, e muitas vezes sem responsabilização, a sensação é de impunidade. Precisamos de uma resposta firme. Isso não pode continuar acontecendo”, disse.