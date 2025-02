ROMPIMENTO?

Luciano Hang tece críticas a Bolsonaro: 'Deixa os aliados em segundo plano'

Dono da Havan é um dos principais aliados públicos do ex-presidente

Presidente da Havan, o empresário Luciano Hang, 62 anos, ficou conhecido nacionalmente por ser um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). No entanto, nos últimos dias, Hang dirigiu críticas ao ex-presidente do Brasil. >

De acordo com o Metrópoles, Hang dirigiu críticas a Bolsonaro em conversas reservadas, com tom de desabafo. O empresário disse que o ex-presidente pensaria primeiro nele próprio e na família. O aliados são deixados em segundo plano. >

Luciano Hang ainda afirmou ter "dado sangue" pelo ex-presidente, que se mostrou ausente nos últimos meses. As críticas do empresário aconteceram antes da sua internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última quinta-feira (6).>