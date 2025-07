GUERRA COMERCIAL

Lula diz que “não é um gringo que vai dar ordem” e que negocia melhor que Trump

Presidente criticou americano e disse que vai taxar as big techs

Em seu discurso, feito após as sobretaxas de 50% impostas às importações brasileiras pelo presidente americano, Lula provocou Donald Trump e disse que “negocia melhor que ele”. Ele ainda afirmou que enviou uma carta para os Estados Unidos para negociar as taxas e que não foi respondido.>

“Não recebemos nenhuma resposta. A resposta que nós recebemos foi a matéria publicada no jornal, no email dele, no Zap dele, no portal dele, porque ele não se dignou nem sequer a mandar uma carta”, disse Lula. >