POLÍTICA

Lula veta projeto que aumentava número de deputados federais do Brasil

Medida encontrou resistência na sociedade civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou por completo o projeto de lei que previa a elevação do número de deputados federais de 513 para 531. A decisão, tomada na quarta-feira (16), foi oficializada na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (17).>

A proposta havia sido aprovada no Congresso como uma maneira de cumprir determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que exigiu a redistribuição das cadeiras da Câmara com base nos dados do Censo de 2022. A Constituição Federal estabelece que a quantidade de deputados por estado deve refletir a proporção populacional, respeitando o limite mínimo de 8 e máximo de 70 representantes por unidade da federação.>