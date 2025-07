IMÓVEIS DE LUXO

Cobertura de Faustão em São Paulo é colocada à venda por R$ 120 milhões; veja fotos

Duplex de 1.413 m² tem cinco suítes, vista privilegiada e acesso a quadra de tênis; imóvel está entre os mais luxuosos do país

A cobertura de Fausto Silva, localizada no bairro Cidade Jardim, zona sul de São Paulo, foi colocada à venda por R$ 120 milhões e figura entre os imóveis mais caros do Brasil. Com 1.413 m², o duplex de alto padrão está no topo do mercado de ultra luxo. >