Fãs querem derrubar estátua de Dona Florinda após polêmica com traição em série sobre 'Chaves'

'Chespirito: Sem Querer Querendo' afirma que ator traiu a mulher com Florenza Meza



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 19 de julho de 2025 às 19:59

Florinda Meza hoje e em Chaves Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução

A atriz Florinda Meza, uma das estrelas de 'Chaves', está no centro de uma polêmica após a estreia da série "Chespirito: Sem Querer Querendo" (HBO Max). A atração, que retrata a vida de Roberto Gómez Bolaños, criador e intérprete dos personagens Chaves e Chapolin, reacendeu discussões sobre o relacionamento dos dois artistas, que foram casados por mais de 27 anos e permaneceram juntos até a morte do ator, em 2014. >

O último episódio da série, lançado na última quinta-feira (17), sugeriu que o casal iniciou seu romance à época em que Roberto ainda estava casado. Na série, o personagem de Bolaños trai sua mulher, Graciela Fernández (mãe de seus seis filhos), com a colega de atuação durante as gravações do programa.>

Na série, a atriz se chama Margarita Ruíz e é retratada como manipuladora, causando atritos com outros membros do elenco. A representação gerou revolta entre fãs e iniciou até um movimento em Juchipila (cidade natal de Florinda, no México) para derrubar a estátua de Florinda, inaugurada em 2019. O monumento homenageia a atriz por seu papel na novela "Milagro y Magía" (1991), não por "Chaves".>

A Prefeitura de Juchipila, no entanto, se posicionou contra a remoção do monumento. "Florinda é uma figura reconhecida da arte e da televisão, cuja trajetória contribuiu significativamente para a cultura mexicana. Nenhum ataque apagará a luz de quem construiu uma carreira marcada por talento e generosidade".>

Neste sábado (19), Florinda Meza usou seu perfil no Instagram para postar um comunicado. "Não entrei com nenhum processo. A pessoa que disse isso está mal informada. Não decidi o que farei no futuro. Vocês escrevem histórias pensando como acham que deveriam ser. Nem sequer respeitaram meu direito de não falar nada sobre esses temas", escreveu.

Florinda Meza prosseguiu: "Como consequência dessa série, têm buscado nos arquivos e desenterrado todas as entrevistas do passado, que estão em outro contexto, e utilizam-nas contra mim. Na vida real, com seres humanos, não com personagens de novela, há muitas coisas a se levar em conta.">