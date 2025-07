QUE SUSTO

Leão tenta invadir quarto de hotel de luxo na África do Sul; VÍDEO

Quarto tem vista para a Biosfera de Waterberg

Imagine estar relaxando em um hotel de luxo em meio a natureza quando, de repente, um leão aparece do lado de fora. Pior ainda: começa a escalar o vidro que separa seu quarto do lado de fora. A experiência, apesar de parecer assustadora, é um dos principais destaques do Shekinah Lion & Game Lodge, localizado em Vaalwater, na África do Sul.>