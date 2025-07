'TE DEIXO CARECA'

Antonia Fontenelle é acusada de racismo após ofensas contra Erika Hilton: 'Preta do cabelo duro'

Influenciadora fez ataques ao comentar o voto da deputada contra o aumento de pena para crimes hediondos

Antonia Fontenelle está no centro de mais uma polêmica nas redes sociais. A influenciadora está sendo acusada de racismo após proferir uma série de ofensas contra a deputada federal Erika Hilton. Os ataques aconteceram em um vídeo publicado em seu canal no YouTube na última sexta-feira (18). Ela chegou a chamar a política de "preta do cabelo duro".>