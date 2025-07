FAMOSOS

'Filho de doido é sempre careta', diz Luana Piovani sobre falar de maconha com os filhos

Titi Müller quis saber se a atriz "fumaria um" com algum dos filhos quando eles fossem adultos

Luana Piovani contou, durante uma entrevista no videocast de Titi Müller, que trata com naturalidade o consumo de maconha ao conversar com seus filhos. Titi quis saber se a atriz "fumaria um" com algum deles. Luana respondeu que acredita que os filhos provavelmente não se interessarão. >