Leo Santana abre festejos do casamento de Militão ao som de 'Contatinho'; veja vídeos

Zagueiro do Real Madrid se casa com influenciadora digital nesta sexta em hotel cinco estrelas

Felipe Sena

Publicado em 18 de julho de 2025 às 21:48



O casamento do zagueiro do Real Madrid Éder Militão com a influenciadora Tainá Costa, acontece nesta sexta-feira (18). Através das redes sociais já foram compartilhados alguns registros da festa luxuosa de R$ 2 milhões de reais. >

E se os convidados acreditavam que apenas Gustavo Lima e o rapper L7 faria parte da grade musical da festa, estavam enganados. Quem abriu os festejos do matrimônio foi o cantor baiano Leo Santana, que aparece em vídeo abraçando a noiva e animando os convidados, ao som de ‘Contatinho’, feat com a cantora Anitta.>

No Instagram de Leo Santana foram compartilhados diversos registros da festa, como o momento em que o cantor ensina a coreografia de umas de suas músicas, ‘Santinha’ para a noiva e as madrinhas do casamento.>

O cantor que revelou através dos Stories da rede social ser fã de Militão, também compartilhou um momento em que está com o cantor e o jogador Vini Junior ao lado, fazendo o seu tão conhecido desafio do hit ‘Posturado e Calmo’, em que os convidados precisam completar a letra da música. Leo Santana viralizou nas redes sociais ao fazer o desafio em seus shows pelo Brasil.>

Outro cantor que está na programação musical do matrimônio é Gustavo Lima, que fez um “desconto” para Militão, cobrando o valor de R$ 1 milhão de cachê para cantar na festa. Outra atração é um grupo de pagode, que ainda não foi revelado.>

Festa ostentação>

O casamento é realizado no hotel cinco estrelas do Palácio Tangará, em São Paulo. O local tem um restaurante premiado pelo Guia Michelin, e foi reservado para 350 convidados do casal. O aluguel do espaço pode custar até R$ 150 mil, mas o valor total da festa pode ultrapassar R$ 700 mil, considerando alimentação, bebidas, estrutura e atrações.>

O cardápio ainda inclui entradas refinadas, pratos com carnes, peixes, massas e sobremesas variadas, ao custo de R$ 780 por pessoa, totalizando cerca de R$ 273 mil. Já o lanche da madrugada pode adicionar R$ 25 mil ao orçamento.>