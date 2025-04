TRETA

Tainá Castro revela valor da pensão paga por Eder Militão em suposto áudio vazado

Influenciadora afirmou que prefere se envolver na briga entre o marido e a mãe de Cecília, Karoline Lima

Um suposto áudio vazado de Tainá Castro revelou quanto Éder Militão pagaria de pensão alimentícia para a filha Cecília, de 2 anos. A menina é fruto do relacionamento do antigo relacionamento do jogador do Real Madrid com a influenciadora Karoline Lima.>

Tainá também diz que prefere não se envolver nas questões do marido e da ex. "Esse negócio da Karoline e do Éder eu nem me envolvo, eu nem quero saber. Eu, como mãe, acho sim que ele tem que dar o melhor, as melhores coisas para a filha dele. Às vezes, eu compro coisas com o meu dinheiro, eu faço as coisas para ela com o meu dinheiro".>