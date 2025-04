MAIS UM CAPÍTULO

Karoline Lima mostra print de valor pago por Militão e alfineta Tainá Castro: 'Recolha-se a sua insignificância'

Influenciadora se manifestou após um suposto áudio vazado de Tainá revelar quanto o jogador pagaria de pensão para a filha, Cecília

Karoline Lima não mencionou o nome da madrasta da filha, mas sugeriu que Tainá estaria tentando se promover com o nome dela. "Eu não vou sair falando, comentando sobre qualquer coisa que pessoinha esteja falando envolvendo meu nome, minha vida, minha filha, porque eu acho que a minha agência de influencers ainda não está aberta e hoje em dia o meu trabalho é isso. Eu divulgo perfis, divulgo marcas e as pessoas me pagam por isso. Só que tem gente querendo essa divulgação a todo custo, cutucando onça com vara curta e vai achar".>