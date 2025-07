FAMOSOS

Filho de Ronaldinho Gaúcho estreia como modelo na Inglaterra e celebra chegada da primeira filha

João Mendes, de 20 anos, divide rotina entre o futebol, a moda e a paternidade ao lado da namorada Giovanna Buscacio

Filho do craque com Janaina Mendes, ex-bailarina do “Domingão do Faustão”, João mora em Manchester com a namorada, Giovanna Buscacio, com quem teve a primeira filha há menos de dois meses.>