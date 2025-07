CRISE

Jornalista baiana e diretor do 'Melhor da Tarde' vivem tensão nos bastidores da Band

Programa da Band pode passar por nova reformulação

O clima está cada vez mais pesado nos bastidores do programa Melhor da Tarde, exibido pela Band. Desde que Pâmela Lucciola assumiu o comando da atração, após a saída de Cátia Fonseca em junho, a relação da apresentadora com o diretor Mario Meirelles estaria por um fio. Fontes ligadas à emissora relatam que os dois mal se falam e acumulam atritos constantes. >

De acordo com apuração da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os desentendimentos entre Pâmela e Mario não se limitam a divergências criativas. Eles já teriam protagonizado discussões acaloradas nos corredores da emissora em São Paulo. Em pelo menos uma ocasião, Pâmela teria sido vista chorando após uma discussão com o diretor.>