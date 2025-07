'VALE TUDO'

Sandy surge em participação especial na novela das 9 e fãs pedem: 'Merece papel fixo'

Cantora dividiu cena com o ator que já confessou ter dado em cima dela após separação

A coincidência chamou a atenção da internet por conta de uma entrevista recente de João Vicente ao canal Porta dos Fundos, no quadro Não Importa. Na ocasião, ele contou, com muito bom humor, que mandou uma mensagem para Sandy logo após o fim do casamento dela com Lucas Lima. “Eu estava um pouco alto e mandei ‘turu turu turu aqui dentro’. Mandei a letra da música para a própria Sandy”, confessou ele, arrancando risadas do público. “Ela traz paz. Imagina uma fazenda com filhos, churrasco e Sandy cantando. Seria minha paz!”, brincou o ator.>