TELEVISÃO

Sandy vai atuar em 'Vale Tudo' com ator que a paquerou após divórcio; entenda

Cantora fará participação em novela das nove da TV Globo

A cantora Sandy fará uma participação especial em "Vale Tudo" , novela das nove em em exibição na TV Globo escrita por Manuela Dias. A famosa aparecerá na trama fazendo o papel de si mesmo como parte de uma ação publicitária que envolve o Prime Day, evento realizado pela Amazon no site da empresa. Os últimos capítulos da trama tem sido recheados no chamado "merchandising".>

Um fato curioso sobre a participação da artista, porém, ganhou destaque. Isso porque recentemente, durante a apresentação do podcast Não Importa, João Vicente de Castro, que vive Renato no folhetim, revelou que mandou uma mensagem paquerando Sandy no Instagram, logo após o anúncio do divórcio dela com o músico Lucas Lima. >