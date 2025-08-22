Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amanda Kimberlly impõe regra para postar fotos de Helena, filha com Neymar

Amiga revelou pedido da modelo após Bruna Biancardi apagar a imagem de Mavie com Helena

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:25

Amanda Kimberlly
Amanda Kimberlly Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi se envolveu em uma polêmica após publicar uma foto da primogênita, Mavie, ao lado de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly. A imagem foi apagada pela influenciadora logo depois - segundo ela, a pedidos da mãe da terceira herdeira do jogador do Santos. Pouco depois, Amanda se pronunciou e divulgou prints da conversa entre as duas. Mas não é apenas Biancardi que precisa seguir uma regra para publicar registros de Helena.

Uma amiga próxima de Amanda revelou que há uma regra clara para quem deseja postar fotos da criança nas redes sociais: é necessário, primeiro, pedir autorização a ela. Ana Júlia Ardito expôs em um comentário no Instagram a medida adotada pela modelo, uma forma de proteger a herdeira.

Neymar, Mavie e Helena

Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar celebra Dia dos Pais com os quatro filhos por Reprodução
Neymar, Mavie e Helena por Reprodução
Neymar, Helena e Amanda Kimberlly por Reprodução
Neymar, Mavie e Helena por Reprodução
Helena e Mavie por Reprodução
Neymar e Mavie por Reprodução
Neymar e Helena por Reprodução
Neymar e os filhos por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar com Bruna Biancardi, Mavie e Mel; e com Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
1 de 13
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi por Reprodução

"Nós, amigos íntimos da Amanda, precisamos sempre consultar antes de postar a Helena. Ela pede isso para todos", afirmou Ana Júlia, que integra o círculo mais próximo de Amanda.

Bruna tinha publicado uma foto de Mavie com Helena, mas apagou em seguida. Ao ser questionada por seguidores, ela disse que deletou a imagem a pedido de Amanda. A modelo, porém, esclareceu que não pediu a exclusão, mas reforçou que gostaria de ser consultada antes de qualquer postagem.

"Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada", escreveu, em uma conversa com Bruna. Os prints foram divulgados pela própria modelo.

Amanda também ressaltou que nunca proibiu a família paterna de compartilhar momentos com Helena, e desabafou sobre os ataques virtuais que a filha tem sofrido.

"Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais. O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias. E eu não posso controlar, proteger a imagem dela?", questionou.

Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story

Neymar, Helena e Amanda Kimberlly por Reprodução
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi a pedido de Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly expõe conversas com Bruna Biancardi no story por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Story de Bruna Biancardi "Shooting Day" por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
1 de 13
Neymar, Helena e Amanda Kimberlly por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ana Maria Braga comete gafe e revela campeão do 'Chef de Alto Nível' antes da hora

Ana Maria Braga comete gafe e revela campeão do 'Chef de Alto Nível' antes da hora

Imagem - Preta Gil será homenageada em 'Êta mundo melhor!'; veja os detalhes

Preta Gil será homenageada em 'Êta mundo melhor!'; veja os detalhes

Imagem - Quem é Daia de Paula? Suposto affair de Rodrigo Silva já foi bailarina de Faustão e namorou Caio Castro

Quem é Daia de Paula? Suposto affair de Rodrigo Silva já foi bailarina de Faustão e namorou Caio Castro

LEIA TAMBÉM

Conheça 8 raças de gato com o focinho curto

As 5 melhores estratégias para controlar a ansiedade antes do Enem

Saiba quais 8 raças de cachorro têm a pele enrugada

Mais recentes

Imagem - Afonso expulsa Maria de Fátima de casa em 'Vale Tudo' desta sexta (22)

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa em 'Vale Tudo' desta sexta (22)
Imagem - Cientistas descobrem que suplemento simples ajuda a viver mais e retardar envelhecimento

Cientistas descobrem que suplemento simples ajuda a viver mais e retardar envelhecimento
Imagem - Preta Gil será homenageada em 'Êta mundo melhor!'; veja os detalhes

Preta Gil será homenageada em 'Êta mundo melhor!'; veja os detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho
01

Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
03

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil