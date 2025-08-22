REDES SOCIAIS

Amanda Kimberlly impõe regra para postar fotos de Helena, filha com Neymar

Amiga revelou pedido da modelo após Bruna Biancardi apagar a imagem de Mavie com Helena

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:25

Amanda Kimberlly Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi se envolveu em uma polêmica após publicar uma foto da primogênita, Mavie, ao lado de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly. A imagem foi apagada pela influenciadora logo depois - segundo ela, a pedidos da mãe da terceira herdeira do jogador do Santos. Pouco depois, Amanda se pronunciou e divulgou prints da conversa entre as duas. Mas não é apenas Biancardi que precisa seguir uma regra para publicar registros de Helena.

Uma amiga próxima de Amanda revelou que há uma regra clara para quem deseja postar fotos da criança nas redes sociais: é necessário, primeiro, pedir autorização a ela. Ana Júlia Ardito expôs em um comentário no Instagram a medida adotada pela modelo, uma forma de proteger a herdeira.

"Nós, amigos íntimos da Amanda, precisamos sempre consultar antes de postar a Helena. Ela pede isso para todos", afirmou Ana Júlia, que integra o círculo mais próximo de Amanda.

Bruna tinha publicado uma foto de Mavie com Helena, mas apagou em seguida. Ao ser questionada por seguidores, ela disse que deletou a imagem a pedido de Amanda. A modelo, porém, esclareceu que não pediu a exclusão, mas reforçou que gostaria de ser consultada antes de qualquer postagem.

"Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada", escreveu, em uma conversa com Bruna. Os prints foram divulgados pela própria modelo.

Amanda também ressaltou que nunca proibiu a família paterna de compartilhar momentos com Helena, e desabafou sobre os ataques virtuais que a filha tem sofrido.

"Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais. O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias. E eu não posso controlar, proteger a imagem dela?", questionou.