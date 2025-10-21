Acesse sua conta
Carta O Sol no tarot indica boas notícias e reconhecimento no trabalho nesta terça (21)

Carta do dia traz energia positiva e harmonia nos relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta O Sol no tarot traz uma energia de luz e confiança para esta terça-feira (21). É o momento de celebrar vitórias e reconhecer o seu próprio valor. O que antes parecia confuso agora se esclarece, e as boas notícias chegam acompanhadas de reconhecimento e prosperidade.

Segundo os astrólogos, no trabalho, o Sol indica destaque e possíveis oportunidades de crescimento. Nos relacionamentos, simboliza harmonia e momentos de alegria genuína. É o dia ideal para se abrir ao novo e vibrar positividade.

Tarot Astrologia

