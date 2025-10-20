Nattan e Benzadeus animam edição vibrante do Villa Garden na Chácara Baluarte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:06
O Villa Garden voltou a agitar Salvador neste domingo (19) com uma edição marcada por alto astral, boa música e público lotando a Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. O evento, conhecido pelo clima elegante e descontraído, entregou uma tarde-noite de pura vibração ao som de Nattan e do grupo Benzadeus.
Com repertórios cheios de hits e performances cheias de carisma, os artistas garantiram momentos inesquecíveis. O ponto alto da festa aconteceu durante o show de Nattan, quando o Camarote Villa, já em contagem regressiva para o Carnaval de 2026, anunciou a influenciadora Pati Guerra como sua nova embaixadora. O anúncio foi celebrado no palco com muita festa e aplausos.
Villa Garden reúne público e boa música em Salvador
Além da boa música, o público pôde aproveitar o cenário deslumbrante da Baluarte e a estrutura assinada pela On Line Entretenimento, que mais uma vez reforçou o padrão de excelência do evento.