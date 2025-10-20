JUSTIÇA

MPF envia denúncia sobre suposta fraude em cota racial de Matteus Amaral ao Ministério Público do RS

Ex-BBB e sua mãe, Luciane Amaral, são investigados por suspeita de falsificação na autodeclaração racial para ingresso em universidade

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:41

Matteus Amaral Crédito: Reprodução/Instagram

O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) a denúncia que envolve o ex-BBB Matteus Amaral e sua mãe, Luciane Amaral, por suspeita de fraude em cotas raciais. O caso diz respeito à autodeclaração feita por ambos para ingresso no Instituto Federal Farroupilha (IFFar), no interior do estado.

A investigação, que ganhou força após a participação de Matteus no Big Brother Brasil 24, apura se houve falsidade ideológica no processo de seleção. Embora o episódio tenha ocorrido há mais de uma década, o MPF decidiu repassar o caso ao MPRS por entender que o jovem era menor de idade na época da inscrição.

Matteus Amaral 1 de 6

Luciane Amaral, que também teria se declarado negra para cursar agroindústria na mesma instituição, é atualmente o principal foco das apurações. O caso foi inicialmente revelado pelo colunista Gabriel Perline.