Ex-BBB Matteus Amaral se declarou preto para cursar Engenharia Agrícola, aponta documento

O ex-BBB Matteus Amaral teve seu nome envolvido em uma polêmica na rede social x (antigo Twitter) nesta quinta-feira (13). Vice-campeão da edição 24 do "Big Brother Brasil teria ingressado no curso de Engenharia Agrícola no Instituto Federal Farroupilha (IFFar)através de cotas exclusivas para a população preta, parda e indígena.