FÉ

BBB 24: Matteus caminha descalço até igreja e ajoelha para pagar promessa

'Do início ao fim, o que nos move é a fé', disse mãe do ex-brother

Muito religioso, o católico Matteus Amaral, vice-campeão do BBB 24, pagou uma promesa para agredecer sua passagem pelo reality show. Na noite desta segunda-feira (22), ele caminhou descalço por quilômetros até à Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, em Alegrete, sua cidade, no Rio Grande do Sul.