Após 17 anos, José Eduardo é demitido da Record por queda de audiência

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (13)

Pombo Correio

Publicado em 13 de junho de 2025 às 15:49

José Eduardo, o Bocão Crédito: Reprodução

O apresentador José Eduardo, o Bocão, não faz mais parte do quadro de apresentadores da Record. A emissora confirmou a demissão do jornalista nesta sexta-feira (13). Ele estava à frente do Balanço Geral desde 2015. >

O programa vinha sofrendo com queda de audiência, aparecendo em terceiro lugar no número de espectadores na televisão baiana, atrás do Bahia Meio Dia, da Rede Bahia, e o Alô Juca, da TV Aratu. >

“Em 17 anos na emissora, primeiramente à frente do Se Liga Bocão e, depois, a partir de 2014, no comando do Balanço Geral BA, o jornalista se notabilizou como um dos mais importantes nomes da televisão na Bahia ao conquistar o público da região com informação, denúncias e prestação de serviço”, disse a emissora em comunicado oficial. >