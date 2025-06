DESPEDIDA

Corpo de baiana morta no Paraná é enterrado no dia em que ela faria 24 anos

Sepultamento aconteceu em Paulo Afonso, cidade natal da vítima de feminicídio

Carol Neves

Publicado em 13 de junho de 2025 às 15:02

Enterro aconteceu hoje Crédito: Reprodução

No mesmo dia em que completaria 24 anos, Raissa Suellen teve o corpo sepultado. Amigos e familiares se reuniram com camisetas estampando a imagem da jovem, levaram flores e soltaram balões brancos durante o enterro, marcado por homenagens emocionadas e pedidos por justiça, nesta sexta-feira (13) em Paulo Afonso, sua cidade natal, no norte da Bahia.>

O corpo de Raissa chegou à cidade na tarde de quinta (12) e foi recebido com cortejo da rodoviária até o ginásio esportivo, onde ocorreu o velório. O caixão foi coberto com a bandeira de Paulo Afonso, e uma música escolhida pela família foi tocada durante o trajeto. Uma multidão aguardava a chegada da jovem com cartazes e gritos de indignação.>

“Hoje, 13 de junho, Raissa completaria 24 anos. Um dia que deveria ser de festa, abraços e sorrisos. Mas, por uma dessas ironias dolorosas da vida, será também o dia do seu sepultamento”, escreveu a irmã da vítima, Natalia, nas redes sociais. “Você se tornou estrela – daquelas que brilham forte, mesmo de longe.”>

Sumiço e morte>

Raissa desapareceu no dia 2 de junho em Curitiba, onde se preparava para viajar a Sorocaba (SP) em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Uma semana depois, Marcelo Alves, conhecido como Alvez Li Pernambucano, confessou o crime. Ele relatou à polícia que matou a jovem após ser rejeitado, usando uma abraçadeira plástica, e enterrou o corpo em uma área de mata.>

Raíssa Suellen Crédito: Reprodução

Marcelo chegou a acolher a família da vítima em sua casa e participou das buscas antes de confessar o assassinato no dia 9. De acordo com a delegada Aline Manzatto, responsável pelo caso, a versão apresentada por ele não é compatível com os indícios apurados. Um laudo preliminar não confirma morte por estrangulamento e sugere que Raissa pode ter sido dopada, já que não havia marcas de defesa no corpo.>