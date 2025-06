MORTA POR ESGANADURA

Premeditado: investigação aponta que assassino de miss baiana planejou o crime e a ocultação do cadáver

Lesões no corpo da vítima e inconsistências no depoimento de Marcelo Alves indicam que crime passional não se sustenta, diz delegada

A versão do humorista Marcelo Alves, que confessou ter matado a miss baiana Raíssa Suellen Ferreira, de 23 anos, após se descontrolar com a rejeição da jovem é refutava pela delegada do caso, Aline Manzatto. >

Além disso, as lesões no corpo da vítima não corroboram a versão do humorista. "Principalmente as lesões do pescoço e clavícula. Houve possivelmente uma situação de esganadura, ele esgana ela com as mãos, talvez tenha prensado o corpo dela ali e, depois, passa uma sacola também asfixiando a vítima. Essa sacola foi vista quando a gente conseguiu o corpo, a gente conseguiu apurar isso também", afirmou. >