‘Ofensas injustas’: defesa diz que humorista que admitiu matar miss baiana cometeu crime após ser rejeitado

Marcelo Alves foi preso em flagrante nesta segunda-feira (9)



Yan Inácio

Larissa Almeida

Publicado em 9 de junho de 2025 às 19:49

Raíssa Suellen Ferreiras, de 23 anos, estava desaparecida desde o dia 2 de junho Crédito: Reprodução/redes sociais

Preso em flagrante por matar a miss baiana Raíssa Suellen Ferreira, de 23 anos, desaparecida desde o dia 2 de junho, por estrangulamento, o humorista Marcelo Alves não teria premeditado o crime e o cometeu após “ofensas injustas” disparadas por ela. >

É o que alegou o advogado de defesa Caio Percival em entrevista à TV Record. “Ele não armou o crime e fez isso após injustas ofensas vindas da parte dela. Ele tem uma biografia escorreita e, portanto, isso trata de uma folha solta na vida dele. Evidentemente que ele não sabia como lidar com esse tipo de situação”, disse.>

Percival ainda comparou o fato de Marcelo ter colaborado com as investigações e ter confessado onde havia escondido o corpo da vítima com o caso do assassinato de Eliza Samudio. “Quando o intimado aqui compareceu, constituiu o advogado, nos contratou no curso da madrugada e veio aqui de peito aberto, para que não fique impune como aconteceu no exemplo, no caso da Eliza Samudio, que o corpo nunca foi encontrado”, afirmou.>

A modelo e atriz desapareceu em junho de 2010, após ter engravidado do ex-goleiro Bruno Fernandes. Bruno foi condenado por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado, e o corpo de Eliza não foi encontrado até hoje. Marcelo Alves foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver. O humorista foi levado pelos policiais à delegacia sem algemas no fim da tarde desta segunda-feira (9), em Curitiba, no Paraná.>

“Nós usaremos os instrumentos disponíveis de direito, como o habeas corpus, para que possamos buscar a liberdade dele. Ele quer responder o processo de cabeça erguida. Confessou, colaborou com a justiça. Ele se arrepende, esteve aqui, chorou, contou desse drama.”, disse o advogado Caio Percival>

A Polícia Civil do Paraná informou que após a localização do cadáver, o homem acrescentou que teria tido a ajuda do filho na ocultação do corpo. A delegada Aline Manzatto, responsável pelo caso, afirmou que o filho também será autuado por ocultação de cadáver.>

Entenda o caso

De acordo com informações da delegada Aline Manzatto, responsável pelo caso, o suspeito, identificado como Marcelo Alves, relatou que estrangulou a jovem, usando uma abraçadeira plástica, após confessar estar apaixonado por ela e descobrir que não era correspondido.>

"Eles tinham já um relacionamento desde a infância. Ele treinou Raíssa no Kung Fu num projeto social que ele tinha na Bahia. Ele conhecia tanto a Raíssa desde pequena, quanto toda a família. Quando ele veio para cá, ele acabou convidando a Raíssa também para uma oportunidade de emprego em Curitiba e, então, acabou tendo essa situação de se apaixonar por ela", detalhou a delegada ao g1 Paraná.>

Ainda de acordo com a delegada, Marcelo disse que, no dia do crime, buscou Raíssa dizendo que iria ajudá-la a conseguir emprego em São Paulo. No dia, os dois almoçaram juntos e foram até a casa dele, onde ele contou que estava apaixonado por ela. Ele contou que, além de não ser correspondido, foi ofendido pela jovem.>

"Isso despertou uma ira dele. Disse que ficou com ódio e descontrolado, que pegou o fio de plástico e estrangulou a vítima, deixando ela num cômodo da casa e indo para outro. Dez minutos depois, ele retorna e a Raíssa já está em óbito", narrou a delegada.>