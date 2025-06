LUTO

Morte de apresentadora é anunciada ao vivo e choca telespectadores

Patricia ganhou projeção internacional em 1997

A jornalista e ex-modelo Patricia Fuenmayor morreu nesta segunda-feira (9), aos 51 anos, em meio ao tratamento contra um câncer. Ex-Miss Venezuela e apresentadora do Despierta América, da Univision, ela vivia nos Estados Unidos desde 2015, após o sequestro do marido na Venezuela. A notícia foi anunciada por colegas ao vivo durante o programa, que classificaram a perda como “uma dor imensa”.>

Natural da Venezuela, Patricia ganhou projeção internacional em 1997 ao chegar à final do concurso Miss Venezuela e conquistar, no ano seguinte, o título de Miss América do Sul. Formada em jornalismo, trabalhou em emissoras como Venevisión, E! Latin America e Teledeportes, além de comandar o programa De Boca en Boca.>