FESTA SUPRESA

Karoline Lima encomenda bolo em formato de jacaré para filha e valor assusta; veja

Cecília completa 3 anos no mês que vem

Karoline Lima, influenciadora que acumula mais de 5 milhões de seguidores tem compartilhado detalhes sobre a produção de uma festa surpresa para sua filha Cecilia, que completará 3 anos no mês que vem. A pequena é filha de Karoline com o o ex namorado, o jogador Éder Militão. Por ser apaixonada por jacarés, a menina pediu que bolo fosse no formato do animal, mas a mãe surpreendeu os seguidores ao mostrar o valor do doce realista encomendado. >

A influenciadora ainda mostrou uma troca de mensagens com a fornecedora, que indicava o valor do bolo . “Só para vocês terem uma noção do que eu tô fazendo para realizar as vontades dela”, escreveu. A mensagem dizia que o valor do bolo em formato de jacaré, com 1,3 metros de comprimento ficava em R$8400,00. A escolha de Cecília foi um bolo realista esculpido, com patas em isopor comestível (marshmallow + flocos de arroz) e finalizado em pasta americana.>