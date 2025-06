AGRESSÃO

Caso Bruno Krupp: vítima revela o que ouviu antes do espancamento

Pedro Jordão foi agredido na saída de uma boate em episódio que teve envolvimento do modelo

Elis Freire

Publicado em 9 de junho de 2025 às 16:47

Réu por homicídio, Bruno Krupp foi preso novamente por envolvimento em espancamento Crédito: Reprodução

O estudante de Direito Pedro Jordão, vítima de um espancamento na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, no último dia 22 de maio, desabafou sobre o episódio traumático que teve envolvimento do modelo Bruno Krupp. Em entrevista concedida ao jornal O Globo ele detalhou como tudo aconteceu.>

Segundo ele, era apenas um dia normal de "rolê" depois de um dia de prova, mas que "foi surpreendido com a barbárie e o terror". Pedro disse que a agressão ainda não terminou: "ela me impede hoje de fazer qualquer atividade normal, e, definitivamente, nenhuma coisa justifica isso", disse ao jornal.>

Como tudo aconteceu?

O estudante relatou que a agressão teve início dentro da boate quando ele pedia licença para passar por um local que estava sendo boqueado pelo grupo de Bruno Krupp. Ao pedir para atravessar, um dos rapazes envolvidos na agressão teria o insultado, dizendo: “Você não tem nem dinheiro para passar do meu lado”.>

Pedro contou que rebateu à provocação: "Dinheiro seu ou da sua mãe?", mas depois seguiu pensando que a confusão teria terminado ali. Porém, ele percebeu que continuava sendo encarado pelos rapazes do grupo dentro da boate de forma ameaçadora.>

Fo aí que os agressores se envolveram em outra confusão no local e acabaram sendo expulsos da boate. Pouco tempo depois, quando Pedro também deixou a boate o pesadelo teria começado. >

No Parque dos Patins, a uns 100 metros da boate, ele relatou que foi surpreendido pelo grupo, que passou a encará-lo e a namorada de um dos envolvidos gritou: “Pega o gorducho, mata ele! Vocês não vão fazer nada? Pega, pega!”. Então, o espancamento teria começado. Segundo a investigação conduzida pela 15ª DP (Gávea), o homem chegou a receber 22 pisões na cabeça, além de agressões no rosto e no corpo.>

Ao Balanço Geral da Record, ele relatou também as complicações do processo de recuperação. “Os especialistas me informaram que, até um ano após a agressão, preciso continuar fazendo exames e passando por médicos, pois há risco de AVC e outras sequelas graves no cérebro", garantiu. >

A prisão

Bruno Krupp, modelo e influenciador carioca, foi preso na última sexta-feira (6) no Rio de Janeiro após ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por envolvimento em briga violenta ocorrida na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul da capital fluminense. >

Ele e outras cinco pessoas são acusados de envolvimento em uma briga na saída de um bar que terminou com um jovem desacordado após ser brutalmente espancado no chão. Bruno Krupp teria incitado a violência ao jovem, mesmo depois de a vítima estar inconsciente. "Mata ele. É os capetas. Mata o gorducho. Tem que matar", disse ele, segundo o MPRJ.>

O modelo já responde na Justiça por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O caso ocorreu em 2022 e na época ele chegou a ser preso preventivamente após atropelar e matar João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, na Barra da Tijuca. Ele chegou a ficar oito meses preso, sendo solto em março de 2023 após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a agora aguarda júri popular.>