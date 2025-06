DE NOVO!

Bruno Krupp é preso novamente por envolvimento em briga no Rio

Modelo já responde por homicídio com dolo eventual

Bruno Krupp, modelo e influenciador carioca, foi preso nesta sexta-feira (6) no Rio de Janeiro após ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por envolvimento em briga violento ocorrido na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul da capital fluminense. >

De acordo com informações do G1, ele e outras cinco pessoas são acusados de envolvimento em uma briga na saída de um bar que terminou com um adolescente desacordado após ser brutalmente espancado no chão. O episódio aconteceu no dia 22 de maio e Bruno Krupp teria incitado a violência ao jovem. >