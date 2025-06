HOMICÍDIO CULPOSO

Desejo de Menina: cantor de banda de forró famosa é preso após realizar show

O acidente que motivou o mandado de prisão ocorreu no dia 5 de maio e deixou uma mulher morta e sete pessoas feridas

Vocalista da banda Desejo de Menina, o cantor Lenno Ferreira foi preso na madrugada deste domingo (1º), após realizar um show em João Pessoa, na Paraíba. Segundo a Polícia Militar, Lenno tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Pernambuco, pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa. A Polícia Militar informou que o cantor se apresentou com a banda em uma festa no bairro de Jaguaribe, e a prisão foi feita após o show. >

O acidente que motivou o mandado de prisão ocorreu no dia 5 de maio, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco, e deixou uma mulher morta e sete pessoas feridas. Lenno dirigia um carro de luxo que bateu na traseira de uma van. Na ocasião, um carro de luxo dirigido pelo cantor Lenno Ferreira colidiu com uma van, no Km 116 da BR-428. Uma mulher de 33 anos, identificada como Thiara Freire, morreu e outras sete pessoas ficaram feridas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, à época, que o carro de luxo bateu na parte de trás da van. Em seguida, a van capotou e o carro desceu a ribanceira. Lenno sofreu ferimentos leves, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.>