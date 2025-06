LEIA

Carta psicografada de Dinho, dos Mamonas Assassinas, revela culpado pelo acidente e fala de reencarnação

Mensagem divulgada por canal espiritualista traz relato sobre momento da morte e aponta que o acidente já estava “traçado”

Uma carta psicografada atribuída a Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas, voltou a chamar atenção nas redes sociais quase três décadas após o acidente de avião que matou todos os integrantes da banda. O texto foi divulgado este ano pelo canal “Espiritualista”, no YouTube, especializado em mensagens mediúnicas.>

Dinho tinha 24 anos quando morreu, junto com os colegas de banda, piloto, copiloto e um segurança, no dia 2 de março de 1996. O Learjet 25D que levava o grupo de Brasília para Guarulhos caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo, e a tragédia marcou o país.>

Na suposta carta espiritual, o cantor descreve detalhes do momento do acidente, fala da dor que sentiu e diz ter alcançado a paz no plano espiritual após um período de aprendizado. O texto também aborda a possibilidade de reencarnação. “Estou em uma chácara cercada de natureza e pássaros. Sou um espírito infantil de 5 anos. Eu sei que muito em breve reencarnarei. Mas, amo este lugar”, diz um trecho.>