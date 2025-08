PERDA

Ator coreano Song Young-Kyu é encontrado morto dentro de carro

Conhecido por viver detetive em 'Trabalho Extremo', artista tinha 55 anos

Song Young-Kyu chegou a ser detido em junho deste ano, ao se envolver em um acidente de carro enquanto estava bêbado. De acordo com a publicação, Song possuía uma concentração de álcool no sangue alta o suficiente para ter a carteira de motorista cassada, segundo a lei sul-coreana. À época, ele estava em cartaz com a peça "Shakespeare Apaixonado" e foi retirado do elenco.>

O ator construiu o carreira sólida como ator coadjuvante. Em 1994, o artista começou sua carreira no musical infantil "Wizard Mureul", mas depois passou a trabalhar tanto no teatro como no cinema. Na sétima arte, Young-Kyu integrou elenco de filmes como "Trick (2016)”, “Stove League”, “Baseball Girl” (2019) e "Hope"(2013). Seus trabalhos mais recentes foram em "Air Murder" (2022), "Where Did You Like to Go?" (2023) e "Land of Hapiness" (2024). >